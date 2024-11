Pronostic Liverpool Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Liverpool plus solide que sa bête noire, le Real Madrid

Cette 5e journée de Ligue des Champions nous offre une superbe affiche entre deux des plus prestigieuses formations européennes, Liverpool et le Real Madrid. Ces deux équipes se sont récemment régulièrement affrontées en LDC et notamment en finale, où la Maison Blanche s’est systématiquement imposée. Avec 7 victoires du Real et 1 nul lors des 8 dernières confrontations, le club anglais affronte l’une de ses bêtes noires. Cet été, Liverpool a tourné la page Klopp et ouvert un nouveau chapitre avec Arne Slot. Le technicien batave a parfaitement débuté son règne sur les bords de la Mersey puisque son équipe a pris les commandes de la PL avec 8 points d’avance sur son 1er poursuivant, Man City, qui se présentera à Anfield dimanche prochain. Le week-end dernier, les partenaires de Konaté ont souffert pour venir à bout de la lanterne rouge Southampton (2-3). Le talent de Mohamed Salah a encore fait la différence avec un doublé. En Ligue des Champions, les Reds ne sont pas en reste puisqu’ils sont les seuls à avoir remporter leurs 4 matchs, ce qui leur permet d’être seuls en tête de cette phase de Ligue. Sur leur parcours, ils ont dominé le Milan AC (1-3), Bologne (2-0), Leipzig (1-0) et le Bayer Leverkusen (4-0).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Real Madrid sort d’une saison incroyable où il a signé un doublé retentissant Liga – Ligue des Champions. Pour confirmer sa supériorité, la Maison Blanche a recruté Kylian Mbappé lors de l’intersaison. Pour le moment, le Real a connu des résultats décevants en Ligue des Champions, malgré deux succès face aux Allemands de Stuttgart et du Borussia Dortmund. En effet, surpris à Lille (1-0), le club madrilène a également perdu au Bernabeu face au Milan AC (1-3). Depuis, les Merengue ont profité de deux oppositions dans leurs cordes pour repartir de l’avant en Liga face à Osasuna (4-0) et contre Leganes (0-3) dimanche. Lors de ce match, Mbappé a inscrit un but et s’est montré intéressant sur le côté gauche. Le Bondynois a l’opportunité de briller lors de ce choc européen dans l’une des plus prestigieuses enceintes, Anfield. A la faveur de ses 2 dernières victoires en Liga, le Real est revenu à 4 unités du Barca, avec un match de retard à jouer. Pour affronter Liverpool, le Real Madrid ne pourra pas compter sur Vinicius blessé. Un gros coup dur qui pourrait permettre aux Anglais de vaincre le signe indien.

► Le pari « Victoire Liverpool ou match nul et moins de 4,5 buts » est coté à 1,49 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 198€ (298€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,30 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Liverpool – Real Madrid

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Liverpool – Real Madrid sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Liverpool – Real Madrid avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU au lieu de 100€ avec le code RDJ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Liverpool Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Jürgen Klopp n’a pas oublié la clé de bras de Ramos sur Salah