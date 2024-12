Mo Salah va-t-il finalement rester à Liverpool ?

Anfield peut être rassuré.

C’est le gros feuilleton de ces dernières semaines à Liverpool : que fera Mohamed Salah en fin de saison, au moment où il se retrouvera libre ? Son contrat se termine en juin, et l’Égyptien (déjà 15 pions cette saison) a multiplié les déclarations publiques à ce sujet, notamment celle-ci, en novembre : « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus proche d’un départ que de rester. » Le Paris Saint-Germain a évidemment mis son nez dans l’affaire et aimerait récupérer l’attaquant. Mais selon la presse anglaise, la situation aurait évolué ces dernières heures et Salah devrait finalement bel et bien rester chez les Reds.

Un accord sur une prolongation de deux ans

De l’autre côté de la Manche, le Mirror et le Daily Mail évoquent un accord sur un nouveau contrat de deux ans, qui amènerait ainsi le joueur à rester à Liverpool jusqu’en 2027, soit dix ans après son arrivée à Anfield. Le principal problème concernait vraisemblablement la durée de la prolongation de contrat. D’après les médias britanniques, le joueur de 32 balais souhaitait un nouveau deal de trois ans, quand la direction de Liverpool voulait, elle, seulement un an. Les deux parties auraient donc tranché en plein milieu.

Désolé pour les supporters du PSG, il faudra encore se coltiner Ousmane Dembélé !

