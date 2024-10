Chez les Reds, Salah a encore son Mo à dire

Le 3 mai 2024, une scène rarissime, captée lors de West Ham-Liverpool (2-2), avait fait le tour des réseaux sociaux : Jürgen Klopp et Mohamed Salah s’invectivaient au bord du terrain, à la 82e minute précisément, alors que l’Égyptien allait faire son entrée sur le pré. Une tension inhabituelle entre les deux hommes forts des Reds qui ne présageait rien de bon quant à la suite des événements. Depuis, Klopp est parti, une page s’est tournée, Liverpool a refusé cet été une offre de presque 200 millions d’euros d’Al-Ittihad, et Salah, en fin de contrat fin juin comme Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk, a déclaré que c’était sa dernière saison dans le nord-ouest de l’Angleterre, début septembre, après sept ans de bons et loyaux service. Comme par magie, pour sa last dance, Salah est redevenu en ce début de saison ce qu’il a toujours été ou presque depuis qu’il a posé ses valises à Liverpool : l’un des meilleurs joueurs du monde.

Non, les histoires d’amour ne finissent pas toujours mal

Revigoré depuis l’arrivée d’Arne Slot, l’ailier droit semble être comme un poisson dans l’eau dans le système offensif – un 4-2-3-1 – mis en place par l’entraîneur néerlandais, où il est presque utilisé comme un pivot, ce qui lui permet notamment de toucher davantage de longs ballons. Signe de son retour en grâce, l’Égyptien terrifie de nouveau les défenses anglaises. En huit rencontres de Premier League, il a déjà inscrit 5 buts (0,63 but par match), ce qui lui a permis de devenir le 9e meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Des statistiques hallucinantes – sans compter ses cinq passes décisives – qui rappellent combien « Mo’ Salah », 32 piges au compteur, pèse encore de tout son poids chez l’actuel leader du championnat anglais.

Dans un monde footballistique où la stat’ dicte toutes les analyses, il faut aussi se rendre compte de l’importance de Salah dans ce collectif des Reds. Pour preuve, face à Chelsea le week-end dernier, l’Égyptien, intenable, a fait vivre un enfer aux Blues. Le plus fort chez lui ? Sa capacité à reproduire les grandes performances, saison après saison. Ses coéquipiers en attestent : « Si je pouvais choisir un attribut, je choisirais la régularité de Mohamed Salah… C’est le joueur le plus régulier que j’ai jamais vu en Premier League… Tout le monde dans l’équipe, jeune ou vieux, s’inspire de lui », a déclaré Trent Alexander-Arnold.

Where will Mohamed Salah end up on the Premier League all-time top scorers list? 🤔📈 pic.twitter.com/pX74HJHuBL — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2024

Fort contre les forts

Après avoir balayé Manchester United (0-3) et s’être montré conquérant face à Chelsea (2-1), Liverpool va connaître son premier vrai choc de la saison face à Arsenal. Dans ce duel des titans, Arne Slot et ses protégés vont avoir besoin d’un grand Salah pour faire tomber les Gunners, invaincus face aux Reds en compétition officielle depuis mars 2022. Mais il n’y a pas trop de soucis à se faire puisque « Mo’» est le deuxième joueur qui a marqué le plus de buts face aux membres du « Big 6 » avec 56 pions en 81 rencontres dans l’histoire récente de la Premier League. Ça vous pose un homme.

Face à une défense d’Arsenal plus poreuse que la saison précédente, à l’image de William Saliba, il ne serait pas étonnant de voir l’attaquant du LFC brandir son arc imaginaire et tirer une flèche en guise de célébration dans un Emirates Stadium éteint. Pour ce qui est vraisemblablement sa dernière année avec les Reds – on n’est jamais à l’abri d’une prolongation surprise de dernière minute –, battre Arsenal pourrait être la première marche vers son crépuscule rêvé : un nouveau titre de Premier League avec Liverpool. Chiche ?

