Qui remportera la Premier League ? Les statistiques livrent leur verdict

Madame Irma est morte, vive Opta.

Une fois encore, la bataille pour la couronne anglaise fait rage entre Liverpool, Arsenal et Manchester City. Leader avec 67 points à neuf journées du terme, les Reds ont, d’après le supercalculateur Opta, 47,7% de chances de remporter la Premier League. Un avantage de près de 12 points profitable aux hommes de Jurgen Klopp acquis grâce au match nul 0-0 entre les deux autres concurrents au titre.

🚨NEW FAVOURITE FOR THE PREMIER LEAGUE TITLE ALERT🚨

That's right. For the first time this season, the Opta supercomputer doesn't think Man City are the favourites to win the league.

Liverpool are now in the driving seat ⬇️https://t.co/n7fyu3g9Ht pic.twitter.com/thtEATt1V8

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 31, 2024