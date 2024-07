Zidane choisi pour allumer la vasque olympique ?

Un secret étonnamment très bien gardé.

Au milieu du suspense autour du dernier relayeur de la flamme olympique, Zinédine Zidane arrive à Paris le jour de la cérémonie d’ouverture des JO selon RMC Sport… Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs prennent de l’ampleur. L’hypothèse d’une coïncidence est peu probable, mais personne ne peut certifier que la légende du football français sera l’athlète désigné pour allumer la vasque olympique et lancer les Jeux. Ce vendredi sur France Inter, Tony Estanguet s’est prononcé sur l’identité de ce dernier relayeur tant intriguant, assurant que la personne choisie n’était elle-même pas encore au courant et serait prévenue seulement quelques heures avant la cérémonie d’ouverture pour « garder un peu de surprise ». « Ça peut plaire, ça peut être critiqué, mais je sais que le monde ne s’arrêtera pas de tourner après ça. J’espère toutefois après avoir pris la bonne décision ! » a complété le président du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) dans les colonnes du Parisien.

Une déclaration qui a quelque peu effrayé certains suiveurs et même sportifs des Jeux, qui souhaiteraient voir Marie-José Pérec, un choix évident pour des JO en France. S’il venait à être fait à la place de la championne d’athlétisme, le choix de Zizou pourrait en effet faire débat. Si son statut de légende du sport français n’est pas remis en cause, son absence de lien avec l’olympisme l’est en revanche. Le champion du monde 1998 n’a jamais participé aux Jeux olympiques, à son grand dam comme il l’avait raconté en 2020 dans la presse française. Son nom avait par ailleurs déjà été évoqué pour être l’un des porteurs de la flamme olympique lors de son arrivée dans le Vieux-Port de Marseille le 8 mai, avant que l’information ne soit démentie. Pour savoir si Zidane sera le dernier relayeur, ou « simplement » l’un des relayeurs de la soirée, rendez-vous ce vendredi soir vers 23 heures.

On en connaît un qui serait en tout cas ravi de le voir.

Les Girondins, c'était ça !