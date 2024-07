7 000 kilomètres à vélo pour voir Zidane allumer la flamme

Un vélo, 2 ans de voyage, 36 pays, des milliers de kilomètres pour espérer rencontrer Zinédine Zidane et Kylian Mbappé, Fayis Asraf Ali a effectué un voyage jamais vu dans l'histoire des Jeux olympiques. Rencontre avec un passionné du football français, plaçant Zidane au-dessus des plus grands joueurs de cricket.

À l’ombre des arbres du jardin coréen à Neuilly-sur-Seine, un homme qui dénote avec la population locale. Assis sur un banc, près de son vélo qu’il ne quitte décidément plus, arborant le drapeau indien à l’arrière, Fayis Asraf Ali profite de l’air parisien. Arrivé la veille dans la capitale française, il peut enfin se reposer, et profiter de ce qu’il vient d’accomplir. Un voyage long de deux années, traversant 36 pays en comptant la France, initié le 15 août 2022 depuis son Kerala natal pour un but bien précis : rencontrer Zinédine Zidane et Kylian Mbappé. Les yeux brillants, regardant au loin, l’homme de 38 ans n’espère que cela : « C’est mon rêve de rencontrer Zidane ou Mbappé. Je ne sais pas si c’est possible, mais j’espère vraiment. Mbappé cela semble compromis mais Zidane, pour la cérémonie d’ouverture, pourquoi pas ! Mais je ne sais pas comment les approcher, je n’ai aucun contact ! »

Des coqs au pays du tigre

Sur son banc, tout sourire, Fayis arbore le maillot spécial de son groupe de supporters avec l’inscription « French football fans club India » sur le devant. Un tee-shirt largement inspiré du maillot de l’équipe de France lors de l’Euro 2021. Mais Fayis nous rassure, son amour pour l’équipe de France remonte à plus loin : « 1998. Ma passion pour la France et l’équipe de France a commencé à cette date, avec la Coupe du monde. Je suis devenu un vrai fan hardcore depuis, et je les supporte à chaque compétition. Le football n’est pas très développé dans notre pays, il y a évidemment le cricket qui est le sport national, mais on essaye de promouvoir le football aussi à travers notre groupe. »

J’ai quand même été honoré en Grande-Bretagne par le comité du Guiness Book. […] J’ai pu rencontrer des stars, mais rien ne pourrait égaler Zinédine Zidane ! Fayis

L’engouement autour des Bleus n’est pas l’apanage d’un petit groupe de fanatiques, bien au contraire. « Des groupes comme ça, on en a 5 ou 6 d’un millier de membres environ, on regarde les matchs ensemble avec un grand écran, on fait des actions de charité, on passe beaucoup de temps ensemble. » Et pour maintenir la communication au sein du groupe, tout se passe sur Whatsapp. Des groupes de discussions très actifs où on commente l’actualité, mais pas que. Des vidéos historiques de l’équipe de France sont envoyées, juste pour le plaisir de revoir les exploits de Zidane lors de l’Euro 2000, Platini et consorts. « Ça c’est juste sur la journée de mardi. Il y a beaucoup de vidéos, on adore se remémorer l’histoire parce que peu de gens la connaisse », précise-t-il, en montrant des vidéos de l’Euro 84. Parti seul à plus de 7 000 kilomètres, Fayis porte tout de même sur ses épaules une responsabilité, celle de faire vivre son voyage par procuration : « C’est mon rêve de voir un match de la France en vrai. Dans mon groupe, tous attendent les mises à jour, les photos et les vidéos que je peux faire, j’ai une grosse responsabilité ! C’est aussi pour ça que j’ai envie de rencontrer des joueurs, même si ce n’est que lors d’un entraînement… »

L’histoire dans le baluchon

La passion des Bleus a donc rencontré celle de Fayis pour le cyclisme. Une activité dans laquelle il s’est lancé à la suite d’une bien triste nouvelle. Alors qu’il était ingénieur en Arabie saoudite, Fayis est obligé de rentrer en Inde pour s’occuper de son père, gravement malade : « À ce moment-là, j’ai réalisé que la santé était plus importante que tout. J’ai donc commencé le vélo, parce que je ne voulais pas être dans la même situation que lui plus tard ». Malheureusement Fayis perd son père peu de jours après, mais de cette tragédie il en tire une force : « Je me suis pris en main, je voulais faire quelque chose de ma vie, je veux laisser une marque. J’ai décidé de le faire en voyageant ». Un premier voyage jusqu’à Singapour afin de se mettre en jambes en 2019, et la naissance de ce projet fou après la pandémie de COVID : un périple jusqu’à Paris, pour assister aux Jeux olympiques et peut-être pouvoir rencontrer ses idoles. Et pendant ces voyages, la marque qu’il veut laisser, c’est celle de la solidarité : « J’ai toujours voulu propager un message de paix, d’entraide et de solidarité. J’ai même fait des interventions dans des écoles pour parler de mon expérience ».

Si la destination finale était la capitale française, Londres était un passage obligé pour une raison bien précise, beaucoup plus historique que sportive : « C’était important de passer par là-bas parce que c’est grâce aux Britanniques que nous avons notre indépendance. J’ai d’ailleurs commencé mon voyage le jour de l’indépendance, le 15 août 2022, un petit clin d’œil pour l’histoire. » Et pour boucler la boucle, le retour est prévu… pour le 15 août 2024. Deux années complètes de voyage, de rencontres avec des personnes qui lui ont volontiers tendu la main. Sans véritable sponsor pour financer son voyage et avec peu d’économies avec une famille restée en Inde, Fayis a pu compter sur la générosité des gens. Par ses rencontres, il a pu manger, dormir, récolter de l’argent pour continuer son projet. Son logement de Neuilly sur Seine ? Prêté gracieusement par un internaute ayant eu vent de son projet. De même, à peine arrivé dans l’Hexagone, il rencontre deux vieilles dames fans de cyclisme qui lui proposent de l’héberger si besoin. De l’aveu de certaines personnes s’arrêtant sur le bord de la route, le drapeau indien associé au maillot ressemblant à celui de l’équipe de France intrigue.

Dans mon groupe, tous attendent les mises à jour, les photos et les vidéos que je peux faire, j’ai une grosse responsabilité ! Fayis

Malgré l’humilité de son discours, il n’en reste pas moins déçu du manque de couverture de son exploit en France. Heureusement pour lui en Grande-Bretagne son arrivée a été remarquée, et célébrée : « J’ai quand même été honoré en Grande-Bretagne par le comité du Guiness Book, j’ai reçu un certificat me félicitant pour mon voyage depuis l’Inde, j’étais très content ! J’ai pu rencontrer des stars, mais rien ne pourrait égaler Zinédine Zidane ! Je veux juste un peu de reconnaissance, rien de plus, juste que les gens sachent ce que j’ai fait. » Avec énormément d’espoir et de fierté, Fayis continue son discours, mais le nom de Zinédine Zidane revient inlassablement. Et avec lui, le sourire sur ses lèvres. Les yeux pétillants, le regard au loin, un large sourire sur son visage, la possibilité de rencontrer son idole est plus grande que tout. Plus grande que les douleurs physiques, plus grande que l’éloignement avec sa famille. Un si long voyage, jonché de rencontres, propageant un message de solidarité et d’entraide entre les peuples, pour le simple amour du sport, et si finalement, c’était ça le vrai esprit de l’olympisme ?

