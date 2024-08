Mbappé : le silence de l’amer ?

C’est bien connu, la nature a horreur du vide et en France, Kylian Mbappé possède une incroyable capacité à faire noircir du papier ou remplir des créneaux d’antenne, même en étant absent. Depuis sa signature au Real Madrid le 3 juin dernier, le gamin de Bondy a connu un Euro en demi-teinte et ne pouvait même pas espérer compter sur les Jeux olympiques pour se rattraper, son nouveau club ayant annoncé depuis longtemps la couleur en matière de libération de ses internationaux pour une compétition non-inscrite au calendrier FIFA : niet. Coup dur s’il en est pour un homme qui n’a jamais manqué de répéter qu’une participation aux JO constituerait un « rêve », qui plus est « ici à Paris » : « J’ai toujours eu la ‘flamme olympique’. Avec la Coupe du monde, les Jeux olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après… Cela représente tellement pour moi, insistait l’intéressé que l’on imaginait alors même dans un potentiel rôle de porte-drapeau. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité. »

Seulement, dans la vie, rares sont ceux qui ne poursuivent qu’un seul rêve. Dans le cas KM, porter la tunique du Real Madrid revêtait une importance similaire à celle de défiler sous la bannière aux cinq anneaux : « Depuis que je suis enfant, j’avais un seul rêve, c’était d’être ici », confiait-il lors de sa présentation. « J’ai un autre rêve à présent, c’est d’être à la hauteur de l’histoire de ce club, le meilleur au monde », assurait l’une des 245 défections du groupe de Thierry Henry. Ce qui passait donc par la nécessité de faire une croix sur une potentielle médaille d’or. Un choix justifié en amont pour éviter toute critique en aval : « Je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO. Si mon club ne veut pas, je comprendrais car j’ai obtenu la maturité de comprendre les deux parties. Mais si j’y vais je serai très content. »

Un silence (pas si) assourdissant

Il n’y est finalement pas allé, mais on ne sait pas s’il était mécontent pour autant puisque Kylian Mbappé est resté muet pendant la quinzaine olympique. Contrairement à son coéquipier chez les Bleus Antoine Griezmann, seule éclaircie de joie collective au sein de la caste des footballeurs enfermés dans leur bulle, le néo-Madrilène et son équipe de communication n’ont produit aucun clin d’œil à ces Jeux, même pas après la médaille d’argent décrochée face à l’Espagne. Au lieu de cela, quelques clichés sur Instagram le montrant en pleine reprise (au son d’un baffle bluetooth signé de ses initiales subtilement placé dans le cadre) et un update de ses débuts avec le Real Madrid, à la tournée américaine duquel il ne participe cependant pas. Est-ce par amertume de ne pas avoir pu simultanément accomplir deux rêves de gosse le temps d’un été ou bien par volonté (ou calcul) de laisser le grand public respirer un peu en lui laissant s’enthousiasmer face à de nouveaux héros ? La réponse appartient à l’intéressé seul.

Pour le reste, chacun sera libre de se faire un avis. Dans un entretien à L’Équipe, Emmanuel Macron n’a pas manqué de faire savoir le sien : « J’ai aussi été ému par l’équipe de France de football, parce que Thierry Henry s’est donné beaucoup de mal, contre vents et marées, avec des joueurs qui ont fait rêver les Français. Franchement, on n’a pas été aidé par tout le monde dans cette affaire, on ne va pas se mentir. » Une banderille plantée en plein dans l’inflexibilité de Florentino Pérez, même si le chef de l’État affirme qu’il « ne vise personne » en particulier : « Je pense que tous ceux qui n’ont pas cru aux Jeux se sont trompés, dans l’organisation comme dans le sport, parce qu’il valait mieux en être. » En attendant, le grand public a peut-être appris qu’il était possible de vivre quotidiennement sans avoir de nouvelles de Kylian Mbappé. Mais qu’il se rassure, Léon Marchand a parfaitement rempli l’intérim pendant ce temps-là. Ce mercredi, le Kyks qui pourrait disputer son premier match avec la Maison Blanche en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta. Et retrouver les premières pages des journaux sportifs, comme d’habitude.

Macron, l’agent de la République