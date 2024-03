Le Real Madrid refuserait de libérer ses joueurs français pour les JO 2024

Une raison de plus pour que « Kyk’s » ne signe pas au Real.

Le Real Madrid aurait écrit à la FFF pour la prévenir qu’aucun de ses joueurs ne sera autorisé à disputer les Jeux olympiques cet été selon les informations de L’Équipe. Le club espagnol aurait également précisé que cette mesure s’étendait à l’ensemble de son effectif, et pas seulement aux Français. Si cette information se confirme, Kylian Mbappé, dont l’avenir devrait s’écrire avec le club merengue, aura donc encore moins de chance de réaliser son rêve de participer aux JO 2024, qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août prochains.

Le Real Madrid est dans son droit, puisque cette période olympique ne correspond pas à une date FIFA, ce qui n’oblige donc pas le club espagnol à libérer ses joueurs. Questionné à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, après avoir dévoilé sa dernière liste avant les Jeux, Thierry Henry n’a pas cherché à polémiquer : « Il faut assimiler une chose : la décision vient du club. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde. À l’arrivée, tu n’as pas de carte en main. Les équipes ont besoin de leurs joueurs en début de saison. Les équipes à l’étranger ne pensent pas aux JO et à nous non plus, mais à elles. »

Déjà une médaille en moins pour la France.

