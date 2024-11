L’Italie prend le meilleur sur la Belgique

Belgique 0-1 Italie

But : Tonali (11e) pour la Nazionale.

Les Diables ne font plus peur à personne.

Tenue en échec au match aller devant son public (2-2), l’Italie est allée s’imposer en Belgique ce jeudi. Les Italiens n’ont pas mis bien longtemps avant de percer une défense vraiment statique. Giovanni Di Lorenzo a profité de l’intervention complètement loupée de Maxim De Cuyper pour s’infiltrer à droite de la surface et centrer le ballon devant le but. Un cadeau pour Sandro Tonali, qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but vide pour ouvrir la marque et inscrire son premier but avec la Squadra Azzurra (0-1, 11e).

Largement supérieurs en première période, les Italiens ont laissé les Belges reprendre des couleurs dès le retour des vestiaires. Mais Gianluigi Donnarumma, décisif devant Loïs Openda (61e), les approximations de Romelu Lukaku (79e) et le poteau sur une tête de Wout Faes (83e) ont permis à la Nazionale de conserver sa cage inviolée. Avec ce résultat, l’Italie assure sa place en quarts de finale de la Ligue des nations, tout comme celle de la France.

Le résultat d’Italie-France dimanche déterminera la première place de ce groupe 2.

