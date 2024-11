Pronostic Belgique Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Italie va chercher un résultat en Belgique

Depuis son échec au Mondial 2022 et à l’Euro 2024, la Belgique a décidé de repartir sur de nouvelles bases avec Tedesco. Le sélectionneur des Diables rouges utilise cette Ligue des nations pour lancer des joueurs en vue du Mondial 2026. Lors de cette Ligue des nations, les Belges ont remporté leur premier match face à Israël (3-1), mais ont ensuite connu plus de difficultés avec un nul lors du match aller contre l’Italie et surtout deux revers face à l’équipe de France (2-0 et 1-2), leur bête noire. Avec 4 points au compteur, la Belgique doit absolument gagner pour espérer jouer le Final 8. Pour cela, Tedesco peut compter sur le retour de son goleador Lukaku, de retour pour la première fois depuis l’Euro. A noter que le sélectionneur allemand fait face à plusieurs absences importantes, puisque De Ketelaere, Fofana (Lyon), Tielemans, De Bruyne ou Doku sont tous blessés. Ajoutons que Thibaut Courtois l’est également mais qu’il a décidé de ne plus venir en sélection tant que Tedesco en serait l’entraîneur.

En face, l’Italie a connu quelques années paradoxales. En effet, la Squadra Azzurra a manqué la qualification pour les 2 derniers Mondiaux, mais avait entretemps à la surprise générale remporter l’Euro perturbé par le Covid. Architecte de ce succès, Roberto Mancini a quitté son poste en cours et avait été remplacé par Spalletti quelques semaines avant le début du dernier Euro où la sélection transalpine n’a pas brillé en étant sorti dès les 8es de finale par la Suisse. En revanche, la bande de Spalletti a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des nations en dominant la France (1-3) lors de la 1ere journée. Ensuite, l’Italie a profité de cette confiance pour battre à 2 reprises Israël et obtenir un nul face à la Belgique. Avec 10 points, la sélection italienne est en tête de son groupe et devrait selon toute vraisemblance s’offrir une finale face à la France pour la 1re place de groupe lors de la dernière journée. Pour réussir cette mission, Spalletti a convoqué Donnarumma, Bastoni, Udogie, Barella, Tonali, Raspadori, Kean ou Retegui. Le joueur de l’Atalanta est en train de s’imposer sur le front de l’attaque italienne qui se cherchait un buteur depuis de nombreuses années. À l’instar de nombreuses sélections, l’Italie déplore plusieurs absences majeures, puisque Calafiori, Pellegrini, Chiesa ou Scamacca ne sont pas du rassemblement. Invaincue dans cette Ligue des nations, l’Italie devrait signer au moins le nul face à une Belgique décimée malgré le retour de Lukaku.

