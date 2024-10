Réduits à dix, les Italiens concèdent le nul face à la Belgique

Italie 2-2 Belgique

Buts : Cambiaso (2e), Retegui (24e) pour la Nazionale // De Cuyper (42e), Trossard (61e) pour les Diables rouges

Expulsion : Pellegrini (40e) côté italien.

Comment on dit remontada en italien ?

Encore invaincue durant cette Ligue des nations, l’Italie s’est présentée en favori à domicile face à une Belgique une nouvelle fois défaite par la France lors de la journée précédente. Alors qu’ils menaient par deux buts d’écart, réduits à dix pendant l’ensemble de la seconde période, les Italiens ont fini par céder pour concéder le match nul (2-2).

Il ne fallait pas arriver en retard au Stadio Olimpico, puisque d’entrée de match, Andrea Cambiaso est venu surprendre la défense belge. Le joueur de la Juve, parfaitement servi au deuxième poteau par Federico Dimarco, est venu mettre les Italiens devant au tableau d’affichage (1-0, 2e). Déboussolés par la vivacité italienne, les Belges ont encaissé le but du break une vingtaine de minutes plus tard. Comme sur le premier but, la connexion Dimarco-Cambiaso a parfaitement fonctionné, sauf que cette fois Koen Casteels n’a pas repoussé le ballon dans les pieds de Cambiaso, mais dans ceux de Mateo Retegui, qui ne s’est pas fait prier pour marquer dans le but vide (2-0, 24e). La messe semblait alors dite.

Terrible minute pour l'Italie ! Rouge pour Pellegrini, et sur le coup franc, la Belgique réduit l'écart sur une très belle combinaison 2-1 pour l'Italie contre la Belgique Suivez le match ici > https://t.co/HVE6rPoeAb #lequipeFOOT pic.twitter.com/OM8i4Ioth3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 10, 2024

Un carton rouge pour relancer les débats

Alors que la victoire tendait les jambes aux Italiens, Lorenzo Pellegrini est venu faire renaître l’espoir pour les Diables rouges. Auteur d’un vilain tacle par-derrière sur Theate, le joueur romain a logiquement été exclu par Espen Eskås (40e). Rendant hommage à leur surnom, les Belges, par l’intermédiaire de Maxim De Cuyper, quatre sélections au compteur, sont venus réduire l’écart juste avant la pause (2-1, 42e). Avec une inversion claire de la dynamique du match, l’égalisation belge est venue peu après l’heure de jeu. À nouveau sur coup de pied arrêté, cette fois sur corner, Leandro Trossard déjà passeur décisif sur le premier but est venu couper le décalage de Wout Faes (2-2, 62e).

Le seum a désormais changé de camp.

