Philippe Diallo sort du silence concernant le cas Kylian Mbappé

Spoiler, il ne dit pas grand chose.

Déjà absent lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé n’est toujours pas là pour affronter Israël et l’Italie. Jeudi, sa non-présence dans la liste de Didier Deschamps a suscité l’étonnement et fait naître de nombreuses théories pour l’expliquer. Ce mercredi, Philippe Diallo, le président de la FFF, donne son avis sur la situation dans les colonnes du Parisien, sans trop se mouiller.

« J’avais échangé avec Kylian pendant l’Euro. Depuis, je ne l’ai pas eu en direct. Il a beaucoup échangé avec Didier Deschamps. J’ai des relations étroites avec le sélectionneur, j’ai donc été tenu informé de leurs échanges et de la réflexion de Didier. C’est « le fruit » de ces échanges qui l’ont conduit à faire un choix. Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il traverse une période un peu plus délicate, mais le souhait, je pense, de tous les amoureux du foot. C’est qu’il en sorte le plus vite possible, qu’il redevienne le joueur qui nous a fait rêver en 2018 et en 2022, qu’il retrouve les Bleus, le brassard de capitaine, et qu’il nous porte vers la Coupe du monde 2026 et la recherche d’une troisième étoile. »

« Je n’ai aucun doute sur son implication »

Et à la question d’un éventuel manque d’implication de Kylian Mbappé chez les Bleus, le président monte au créneau : « Je veux tout de suite casser cette idée : à chaque fois que j’ai conversé avec lui, j’ai toujours vu en Kylian un amoureux de l’équipe de France, respectueux du maillot qu’il porte. Je n’ai aucun doute sur son implication pleine et entière, ni sur son comportement en tant que capitaine et vis-à-vis du groupe. Cela peut arriver de se sentir un peu moins bien, et le seul souhait que je formule, c’est qu’il revienne le plus vite possible à sa place, à la tête de l’équipe de France. »

Si avec ce genre de soutien, on a toujours le cafard…

