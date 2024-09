Selon Philippe Diallo, « l'image de la FFF est restaurée »

Philippe Diallo aura-t-il le même boulevard que Vincent Labrune ?

Président de la Fédération française de football depuis janvier 2023 et la démission de son prédécesseur Noël Le Graët, Diallo sera candidat à sa propre succession, le 14 décembre. Et le natif de Saint-Nazaire apparaît satisfait de ses premiers mois passés sur le trône.

« Je crois être le plus apte à rassembler le plus largement le monde du foot »

« Quand j’ai pris la tête de la Fédération, j’ai dit qu’il fallait que ces dix-huit mois soient utiles, raconte-t-il dans L’Équipe. J’avais identifié un certain nombre de défis à relever. Aujourd’hui, objectivement, ils l’ont été. Quand j’ai pris en charge la Fédération, il y avait une image écornée, une gouvernance fragilisée et un modèle économique questionné. Désormais, l’image est restaurée, la gouvernance a été apaisée et nous avons renforcé le modèle économique. […] Il y a un bilan positif qui me permet de pouvoir présenter ma candidature à la tête de la FFF pour les quatre prochaines années. Je crois être le plus apte à rassembler le plus largement le monde du football. »

Didier Deschamps conforté

Diallo en profite également pour rappeler que Didier Deschamps contrôle toujours la zone : « Le cadre de l’équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l’oxygène. Ce qui a été fait avec des nouveaux joueurs en septembre. […] Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l’histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu’à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes. […] J’entends des commentaires alors même qu’il devrait jouir plutôt d’une forme de gratitude par rapport à ce qu’il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. Chapeau bas. Il a pleinement rempli sa mission et a une forte détermination pour la poursuivre. »

Zinédine Zidane attendra, donc.

