France-Israël est officiellement la plus faible affluence de l’histoire du Stade de France

On peut le voir comme ça, ou alors en se disant que le stade Gaston-Gérard de Dijon aurait été comble.

Comme pressenti, ce France-Israël qui s’est déroulé ce jeudi au Stade de France n’a pas conquis le public. Seuls 16 611 spectateurs ont assisté au match nul insipide des Bleus (0-0), brisant un triste record vieux de plus de vingt ans : c’est la plus faible affluence de l’histoire de l’antre dyonisienne depuis le France-Nouvelle Zélande de 2003 et ses 36 842 spectateurs. Il faut dire que le public habituel n’a pas manqué grand-chose, puisque les Tricolores ont rendu leur quatrième 0-0 de l’année (après Canada, Pays-Bas et Portugal). Un total que l’équipe de France n’avait plus connu depuis 2004 et ses cinq matchs nuls et vierges (Pays-Bas, Brésil, Israël, Irlande, Pologne).

4 – La France a signé son 4e match nul et vierge de l’année 2024 (🇨🇦🇳🇱🇵🇹🇮🇱), son plus haut total de 0-0 sur une année civile depuis 2004 (5 – 🇳🇱🇧🇷🇮🇱🇮🇪🇵🇱). Stérile. #FRAISR pic.twitter.com/hnGu745jTT — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2024

Morale : on s’ennuie tous les 20 ans.

En direct : France-Israël (0-0)