Audience TV surprenante pour l’équipe de France

Ne jamais oublier que les personnes qui se sont endormies devant leur poste sont aussi comptées.

Alors qu’un contexte pesant, un enjeu sportif limité et des tribunes quasiment vides au Stade de France jeudi soir laissaient présager d’une audience télévisée en berne, le match de Ligue des nations entre la France et Israël ce jeudi (0-0) a tout de même réuni 4,95 millions de téléspectateurs devant leur poste. C’est près d’un million de plus que lors du match aller, le 10 octobre dernier à Budapest (1-4), qui avait réuni 3,98 millions de téléspectateurs.

#Audiences @TF1 🇫🇷 Les Bleus en hausse ↗️ ⚽️Succès pour le match France – Israël, très large leader avec : 📌5m de tvsp 🔝Pic à 6m Et de belles performances sur l'ensemble des publics : ✅25% de PdA 4+ ✅22% de PdA FRDA-50 ✅29% de PdA 25-49 ✅41% de PdA 15-24 pic.twitter.com/Az2gnhmgeR — TF1 Pro (@TF1Pro) November 15, 2024

La purge diffusée sur TF1 a même permis à la chaîne d’écraser la concurrence, réunissant 24,7% des Français affalés dans leurs canapés et dépassant largement France 3 et son téléfilm « La fille dans les bois », M6 et « Le meilleur pâtissier », ou encore France 2 et « Cash Investigation ».

Prends ça Élise Lucet !

