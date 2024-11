France-Israël : des échauffourées entre supporters dans les tribunes

Des échauffourées entre supporters ont éclaté dans les gradins du Stade de France ce jeudi, alors que les Bleus reçoivent Israël en Ligue des nations. Les heurts se sont déroulés au quart d’heure de jeu, dans la tribune nord de l’antre dyonisienne, pourtant quasiment déserte, au niveau du second anneau. Quelques dizaines de personnes auraient été impliquées dans cet affrontement entre supporters français et israéliens, dont on ne connaît pas encore l’origine et qui a provoqué un mouvement de foule. Les fans israéliens ont été évacués et un double cordon de sécurité de stadiers a été déployé pour ramener le calme, tandis que la rencontre n’a pas eu besoin d’être arrêtée. « Libérez les otages » a été entonné plusieurs fois durant ce premier acte.