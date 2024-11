On connaît la date du Trophée des Champions

Vite ! Les places vont partir comme des petits pains !

On voit enfin le bout du tunnel concernant le Trophée des champions, qui aurait dû avoir lieu l’été dernier à Pékin, mais qui avait finalement été annulé. Le PSG et Monaco devraient donc s’affronter le 5 janvier prochain, comme l’aurait entériné le conseil d’administration de la LFP, réuni ce jeudi, selon L’Équipe. Quant au lieu, c’est toujours Doha qui tient la corde et qui devrait, sauf grand retournement de situation, accueillir la finale de ce très prestigieux trophée. Le CA doit entériner le lieu de la rencontre ce lundi.

Ce deal avec les Qataris devrait d’ailleurs rapporter trois millions d’euros à la Ligue. Avec cette nouvelle date, les calendriers parisiens et monégasques seront probablement chamboulés puisque les deux clubs devaient s’affronter ce week-end précis en Principauté pour le compte de 16e journée de Ligue 1. Ce match de championnat devrait donc être avancé au 18 décembre, trois jours après la 15e journée (PSG-OL, Reims-Monaco), la dernière avant la trêve hivernale.

Super match pour démarrer 2025.

Le Trophée des champions délocalisé au Qatar ?