Pronostic Strasbourg Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco, la reconquête à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg est l’une des formations les plus intéressantes à voir évoluer depuis le début de saison avec un jeu tourné vers l’offensive. Les hommes de Liam Rosenior restent cependant sur une désillusion avec un revers face à l’AS Saint-Étienne (2-0) le week-end dernier. Face à un mal classé, le Racing n’est pas parvenu à emballer le match comme il en a l’habitude. De plus, pour la première fois de la saison, le club alsacien n’a pas trouvé le chemin des filets. De retour dans son stade de la Meinau, Strasbourg espère se reprendre lors de la réception de Monaco. Invaincu dans son antre (3 victoires et 2 nuls), le club strasbourgeois, qui avait notamment pris le dessus sur Marseille ou Rennes, veut renouer avec le succès pour s’installer durablement dans la 1re partie de tableau. Pour cela, le coach anglais ne pourra pas compter sur Emegha, dont l’absence pèse. Pour affronter l’ASM, Strasbourg compte notamment sur le Brésilien Andrey Santos et sur le Suédois Nanasi.

En face, Monaco avait réalisé une excellente entame de championnat au point de se voir attribuer l’étiquette d’un potentiel lauréat de la Ligue 1. Invaincu jusqu’aux deux dernières journées, le club du Rocher vient de s’incliner dans le derby face à Nice (2-1), mais aussi à domicile face à une équipe d’Angers (0-1), alors calé dans le bas de tableau. Ces défaites ont eu un impact immédiat puisque Monaco est désormais à 6 points du Paris Saint-Germain. À noter que depuis l’arrivée d’Adi Hutter, le club de la Principauté n’avait jamais perdu 2 fois consécutivement en Ligue 1. Malgré ces mauvais résultats sur le plan national, Monaco s’est racheté sur la scène européenne en dominant Bologne (0-1) mardi en fin de match grâce à Kehrer. À la suite de cette nouvelle victoire, les partenaires de Golovin ont fait un grand pas vers la qualification. Ce samedi, Monaco aura à cœur de se reprendre avant la coupure internationale et compte pour cela sur ses talents que sont Akliouche, Ben Seghir, Minamino, Embolo ou Golovin. Déterminée à se racheter, l’ASM devrait s’imposer à Strasbourg au terme d’une rencontre agréable.

