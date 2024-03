Salaires en Ligue 1 : Quels sont les entraîneurs les mieux rémunérés ?

Prosternez-vous devant le Roi Luis.

Après les joueurs, c’est au tour des entraîneurs de passer par la traditionnelle révélation des salaires par L’Équipe. Cette année encore, le coach du Paris Saint-Germain domine le classement et Luis Enrique ne se fait pas prier puisqu’avec une estimation de 923 500 euros brut mensuels, le quotidien nous apprend qu’il a « augmenté à lui seul le salaire moyen des entraîneurs de 9,3 %. » Sur le podium, l’Espagnol est accompagné par le coach monégasque Adi Hütter (250 000 euros) et son homologue strasbourgeois Patrick Vieira (230 000 euros).

Au-delà du top 5, on retrouve deux coachs arrivés récemment en Ligue 1, Jean-Louis Gasset (6e) et Antoine Koumbouaré (8e) dont la signature au FC Nantes a été officialisée hier. En bas de classement, les révélations de la saison, Pierre Sage (9e), Eric Roy (13e) ou Régis Le Bris (14e) affichent des salaires en deçà des 100 000 euros. Enfin, les revenus des coachs occitans Michel Der Zakarian et Carles Martinez Novell dépassent à peine les 30 000 euros par mois.

Est-ce que ça compte la prime de précarité, bien réel quand on entraîne l’OM, l’OL ou le FC Nantes ?

