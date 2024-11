Marquinhos est inquiet pour le PSG en Ligue des champions

Qui dit désillusion dit interview de Marqui.

Comme le gros plan sur Steve Mandanda après un but encaissé, la scène est devenue un classique du football français : Marquinhos et son accent brésilien au micro du diffuseur après un match perdu en Ligue des champions. Mardi, les abonnés de Canal + ont eu droit à un nouvel épisode. Après la défaite concédée par les siens sur la pelouse du Bayern (1-0), le capitaine parisien n’a pas caché son inquiétude quant à l’avenir du PSG dans la campagne en cours. Pour rappel, le club francilien est désormais 26e sur 36 dans la phase de ligue.

« Si on regarde le classement, on est inquiets »

« Physiquement, ils étaient plus prêts que nous. On savait qu’ils allaient presser. On a essayé de prendre les espaces dans le dos des milieux de terrain. En première période, c’était un match serré. On a pris quelques risques, a d’abord déclaré Marquinhos. On a changé en deuxième période, on a essayé de mieux gérer la profondeur, mais avec le rouge, c’était plus difficile. Si on regarde le classement, on est inquiets, c’est normal. Il reste trois matchs à jouer pour aller chercher le maximum de points. Notre objectif est de se qualifier. »

Et pas pour la Ligue Europa, car pas de reversés cette année.

