Steve Mandanda devrait rester capitaine sous Jorge Sampaoli

Papy reconnaît vétéran.

Arrivé au Stade rennais il y a deux semaines après la nouvelle déroute des Rouge et Noir face à Toulouse, Jorge Sampaoli (64 ans) a pu profiter de la trêve internationale pour apprendre à connaître une partie de son nouveau groupe. Parmi les forces en présence, une vieille connaissance : Steve Mandanda, qu’il a eu à l’OM pendant deux ans. Interrogé sur le capitanat en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de dimanche face à Lille, le technicien argentin a assuré qu’il faisait entièrement confiance au portier de 39 ans.

« Un capitaine doit représenter l’équipe, transmettre la perception de l’équipe, et pour moi, c’est aux joueurs de le choisir. Mais Steve, je le connais très bien, c’est une légende, je pense que c’est un bon capitaine, et il le sera sûrement, a-t-il répondu. C’est aussi un gardien courageux, il comprend très bien le jeu, et oui, l’idée d’avoir un gardien haut est assez importante pour générer des supériorités numériques. »

Attention quand même : Pau Lopez ne joue pas à Gérone.

