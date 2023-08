Mandanda : « Le jour où je vois vraiment que je suis dépassé, je sais qu'il sera temps d'arrêter »

Stop ou encore ?

Du haut de ses 38 ans, Steve Mandanda s’apprête à débuter sa vingtième année dans le monde pro. Celui qui vient de voir Gianluigi Buffon tirer sa révérence à 45 ans l’assure : il ne compte pas faire pareil, mais ne sait pas encore s’il s’agit ou non de sa dernière saison. « Dès lors que j’arrive encore à prendre du plaisir, que je vis les matchs avec passion et surtout que je suis encore performant, je ne me pose pas de questions, je joue et voilà. Le jour où je vois vraiment que je suis dépassé, que j’ai du mal ou que, physiquement, ça ne tient plus, je sais qu’il sera temps d’arrêter. Bon, honnêtement, je ne me vois pas jouer jusqu’à 45 ans », explique le portier rennais dans un entretien accordé à L’Équipe.

« C’est pour moi encore trop loin, car je ne suis pas du tout du genre à me projeter », réagit-il d’ailleurs à l’évocation d’une potentielle reconversion à l’OM, que son ami Dimitri Payet a récemment quitté. « C‘est sûr que c’est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim’ méritait une fin différente avec l’OM. C’est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s’éclater », a-t-il commenté, avant d’avoir quelques mots sympas pour son entraîneur, Bruno Genesio : « C’est un coach très compétent, qui a une philosophie de jeu qui me plaît beaucoup. Il a toujours qualifié ses équipes pour l’Europe, ce n’est pas un hasard. Et puis il est très proche des joueurs, beaucoup dans l’échange. On a un rapport de confiance, sa présence avait compté énormément dans ma venue, car j’ai senti quelqu’un d’humainement vrai, simple et bon. »

Objectif Europe en guise de baroud d’honneur ?

