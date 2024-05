L'Inter chute pour la deuxième fois de la saison contre Sassuolo

Sassuolo 1-0 Inter

But : Laurienté (20e)

L’Inter a trouvé sa kryptonite.

Invaincu depuis sept mois en Serie A, l’Inter a subi sa deuxième défaite de la saison… et la deuxième contre Sassuolo ! Déjà vainqueurs du champion d’Italie le 27 septembre (1-2), les Neroverdi ont récidivé ce samedi (1-0). Josh Doig a croqué Denzel Dumfries et servi Armand Laurienté sur un plateau, pour l’unique but de la rencontre (1-0, 20e). La suite ? Un festival d’occasions ratées. Andrea Consigli n’a rien laissé passer, ni la frappe d’Alexis Sanchez (28e) ni la tête de Benjamin Pavard finalement hors-jeu (31e).

Dumfries, lui, a gâché une belle occasion de rattraper son erreur en croisant trop son tir (26e). Lautaro Martinez pensait de son côté avoir fait sauter le verrou avant la pause, mais a été signalé en position d’hors-jeu (45e+1). Malgré 14 tentatives, le champion est donc resté muet et retrouve ainsi le goût amer de la défaite. En face, Sassuolo reste en vie dans la course au maintien en revenant à deux points du premier non relégable, Empoli.

Les Lorientais sont cuits, mais Laurienté pas encore.

