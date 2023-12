En direct : Lorient-Marseille

Bonsoir les amis !

Après s’être offert Rennes et Lyon, Marseille vise une troisième victoire consécutive et le top 6 de Ligue 1. Il faudra pour ça battre Lorient, barragiste, au Moustoir. Alors on s’assoit et on finit sa pizza tranquillement.

Au fait, vous allez bien ?