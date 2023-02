Pour retrouver une défaite du Havre en Ligue 2, il faut remonter au 6 août 2022. C’était sur la pelouse de Valenciennes pour le compte de la deuxième journée. Vingt et une échéances plus tard, les Hacmen se sont déplacés sur la pelouse sochalienne avec un statut de leader, huit unités devant leur dauphin doubiste. Et dès la quatrième minute de cette affiche au sommet, le HAC a montré pourquoi il était aussi souverain dans cette saison 2022-2023. À la suite d’une action confuse dans la surface des Lionceaux, Arouna Sangante a ouvert son pied pour battre Maxence Prévot. Meilleure défense de Ligue 2 avec seulement neuf buts encaissés, Le Havre a résisté aux assauts de la meilleure attaque du championnat (36 buts)… jusqu’au retourné acrobatique signé Aldo Kalulu pour partager les points (1-1). Sans concéder de deuxième but, mais victimes de la blessure de Terence Kongolo au moment de l’égalisation, les hommes de Luka Elsner maintiennent Sochaux à distance et continuent leur cavalier seul dans l’antichambre de la Ligue 1.

Les poursuivants galèrent, Quevilly s’insère

Si le premier ticket pour l’accession à l’échelon supérieur semble de plus en plus promis au Havre, le deuxième recherche encore un propriétaire. Dès lors, quelle équipe a profité de la contreperformance de Sochaux ? Eh bien, pas grand monde ! La seule équipe à s’être imposée en haut du classement est… Quevilly Rouen-Métropole, vainqueur surprise sur la pelouse de Furiani à Bastia (1-0). Opportunistes, les Normands ont profité d’un but contre son camp de Dominique Guidi pour passer devant leurs adversaires du soir au classement et s’installer à la sixième place. Frustré, Bastia a terminé la rencontre en infériorité numérique pour une exclusion évitable de Joris Sainati. De son côté, Bordeaux s’est incliné sur le terrain de Niort, pourtant lanterne rouge au démarrage de la soirée (3-1). Déjà porté en triomphe lors de la précédente journée, Junior Olaitan a scellé le sort de la rencontre d’un lob astucieux. Résultat des courses : le club au scapulaire n’a pas récupéré la deuxième place, toujours attribuée à Sochaux.

Au Stade des Alpes, le GF38 a manqué une belle occasion de recoller aux Girondins sur le plan comptable avec un match nul à domicile contre Pau (1-1). En cas de victoire contre Caen lundi, le FC Metz pourrait ainsi se retrouver sur la troisième marche du podium. Grâce à leur sixième succès de la saison en championnat, les Chamois niortais restent dans la zone de relégation, mais gagnent deux places pour laisser le bonnet d’âne à… Rodez, tenu en échec à domicile par Nîmes (1-1). Annecy, autre quart-de-finaliste de la Coupe de France, s’est également contenté d’un nul à Laval (1-1). En période de crise avec un seul succès sur les six dernières journées, l’En Avant de Guingamp s’est redonné le sourire grâce à une victoire au Roudourou contre Valenciennes (3-1). Les deux formations, respectivement dixième et douzième, s’installent de façon durable dans le ventre mou de Ligue 2. À noter le report de la rencontre entre le Paris FC et Amiens, minée par l’état impraticable de la pelouse à Charléty.

Sochaux 1-1 Le Havre

Buts : Kalulu (86e) pour le FCSM / Sangante (4e) pour les Hacmen

Niort 3-1 Bordeaux

Buts : Zemzeni (28e), Passi (45e) et Olaitan (93e) pour les Chamois / Badji (30e) pour le FCGB

Grenoble 1-1 Pau

Buts : Benet (73e) pour le GF38 / Begraoui (19e SP) pour Pau

Bastia 0-1 Quevilly

But : Guidi CSC (22e)

Expulsion : Sainati (78e)

Laval 1-1 Annecy

Buts : Naidji (7e) pour le Stade lavallois / Mouanga (28e) pour le FCA

Rodez 1-1 Nîmes

Buts : Depres (8esp)pour le RAF / Saïd (50e) pour les Crocos.

Guingamp 3-1 Valenciennes

Buts : Gomis (41e), Guillaume (60e) et El Ouazzani (90e) pour l’EAG / Debuchy (66e) pour VA.

Paris FC-Amiens

Reporté