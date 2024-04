Pronostic Pau Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau repart de l’avant face à Guingamp

Pau fait partie des surprises de la saison en Ligue 2. La formation béarnaise luttait lors des exercices précédents pour son maintien et se retrouve dans le coup pour les playoffs. Les Palois ont profité de l’incroyable densité de la L2 pour rester dans le coup. Sur une bonne dynamique, la bande à Usai s’est imposée de manière sèche face à Laval (3-0) le week-end dernier. En revanche, les Palois ont été tenus en échec à Troyes en milieu de semaine. Toutefois, au regard du scénario de la rencontre, les Béarnais peuvent se satisfaire de ce point puisqu’ils ont égalisé en fin de rencontre. Actuellement, les partenaires de Saivet occupent la 6e place avec un seul point de retard sur le Paris FC, 5e, qui reçoit Angers lors de cette journée. Pau sait qu’il a une belle opportunité à saisir dans son Nouste Camp face à Guingamp.

En face, Guingamp ne semble pas intéressé par la course aux playoffs puisque le club breton a eu à de multiples reprises l’opportunité de grimper dans le Top 5 et s’est systématiquement manqué. La semaine passée, le club breton s’est incliné à domicile devant Bastia (0-1) et n’a pas su réagir en milieu de semaine face à Angers (1-2). Neuvième de Ligue 2, l’En Avant est désormais à 5 points des playoffs et devrait finir dans le ventre mou du championnat. Incapable de passer le palier pour viser plus haut, Guingamp, assuré de son maintien, devrait finir paisiblement son championnat. Poussé par son public, Pau devrait s’imposer face à Guingamp et mettre la pression sur Rodez et le Paris FC.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

