Pronostic Salernitana Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta fait le taf face à la Salernitana

Ce lundi, la Salernitana reçoit l’Atalanta Bergame dans le cadre de la 35e journée de Serie A. Les Granata ne jouent plus rien puisqu’ils sont officiellement relégués en Serie B. En effet, la formation de Benoît Costil est bonne dernière avec 16 points de retard sur le premier non-relégable. Avec seulement 2 succès obtenus en 34 matchs, il aurait été difficilement concevable d’imaginer un autre scénario. Lors des 16 dernières journées, la Salernitana affiche un bilan de 13 défaites pour 3 nuls. Le week-end dernier, les Granata ont enregistré un lourd revers face à une formation luttant pour ne pas descendre, Frosinone.

En face, l’Atalanta Bergame est engagée sur tous les fronts dans cette dernière ligne droite. En effet, la Dea est en course pour accrocher la 5e place qualificative pour la LDC. Pour le moment, les hommes de Gasperini sont 6es avec 2 points de retard sur la Roma. Toutefois, le club bergamasque compte un match de retard. De plus, l’Atalanta va disputer la finale de la Coppa Italia face à la Juventus à la suite de son succès contre la Fiorentina en demi-finales. Finalement, les partenaires de Scamacca disputent les demi-finales de la Ligue Europa où ils vont disputer le retour contre Marseille jeudi prochain. Lors du match aller, l’Atalanta a montré ses forces avec son pressing très haut, mais aussi ses lacunes avec des espaces laissés en contre. Finalement, le club italien a signé une belle affaire au Vélodrome en ramenant un nul (1-1). Ce lundi, Gasperini devrait aligner une équipe remaniée face à la lanterne rouge, ce qui devrait être suffisant pour s’imposer face à une formation condamnée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

