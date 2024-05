Pronostic Montpellier Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco valide sa 2e place à Montpellier

Montpellier a connu une première partie de saison mitigée au point de tomber dans la zone de relégation début 2024. Par la suite, les Héraultais ont parfaitement réagi pour décrocher leur maintien. Le week-end dernier, les hommes de Michel der Zakarian ont officiellement assuré leur place dans l’élite du foot français en s’imposant au Stadium de Toulouse (1-2). Lors de cette rencontre, Savanier a tout d’abord inscrit une superbe volée avant de se faire expulser. Le capitaine du MHSC ne rejouera plus lors de cette saison. Lors des 6 dernières journées, les Montpelliérains ont remporté 4 matchs pour 2 nuls. Cette excellente dynamique a permis aux Héraultais de se hisser à la 10e place avec 11 points de plus que le premier relégable. Malgré l’absence de Savanier, Montpellier possède d’excellents éléments comme les Khazri, Nordin, Al Tamari ou Adams.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Monaco a lancé une nouvelle ère avec l’arrivée d’Adi Hütter. Le coach autrichien a profité d’une saison sans coupe d’Europe pour accrocher une place sur le podium. Actuellement, le club du Rocher est bien parti pour accrocher la 2e place car il possède 4 points de plus que Brest, 3e. Sur une excellente dynamique, Monaco ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 10 dernières journées. Lors des 6 dernières journées, l’ASM a remporté 5 victoires pour un revers à Lyon. Le week-end dernier, les Monégasques se sont logiquement imposés face à la lanterne rouge clermontoise (4-1). Le capitaine Ben Yedder a brillé lors de ce match avec un doublé et une passe décisive. Déterminé à assurer sa 2e place, Monaco doit s’imposer ce dimanche pour terminer en tant que dauphin du PSG. Dans ce sprint final, l’ASM a pu compter sur le retour des Embolo ou Caio Henrique, tandis que Golovin et Zakaria sont forfait pour le reste de cet exercice. En grande forme, Monaco devrait s’imposer face à une formation de Montpellier, qui a assuré sa place en L1.

► Le pari « Victoire Monaco » est coté à 1,75 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Ben Yedder buteur » est coté à 1,80 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 180€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Montpellier – Monaco :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Montpellier Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !