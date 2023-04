« On a tout perdu », déplore Philippe Clément

Philippe n’est pas clément.

Giflé à Lens samedi dernier (3-0), Monaco a subi un nouvel affront, cette fois à Louis-II, contre Montpellier (0-4). Un revers lourd de conséquences, puisque l’ASM risque de voir ses rivaux pour le podium creuser encore plus un écart déjà conséquent – cinq points sur Lens, six sur l’OM. « Tous les joueurs voulaient rebondir, mais après le 0-1, il y a eu une implosion dans les têtes, déplorait Philippe Clément en conférence de presse. Certains n’y ont plus cru, d’autres voulaient forcer les choses. On a tout perdu : structure, agressivité, force dans les duels. »

« J’ai essayé d’y remédier avec trois changements, mais je n’ai pas réussi, a-t-il poursuivi. Il y a deux semaines, après Lorient, on était bien. Mais on doit se regarder dans le miroir après ce match. On doit retourner aux bases : retrouver la structure, l’agressivité et le travail sans ballon. À nous de rebondir et prouver que nous méritons l’Europe. Je crois en ce groupe. Désormais, il ne faut plus calculer. »

Et peut-être commencer à regarder dans le rétro, puisque le LOSC n’est qu’à deux points…

