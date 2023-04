Montpellier écrase Monaco

AS Monaco 0-4 Montpellier

Buts : Nordin (28e et 73e), Maouassa (65e) et Mavididi (79e) pour le MHSC

À Louis II ce dimanche après-midi, Montpellier s’est baladé en chaussettes devant l’AS Monaco (0-4) pour la 33e journée de Ligue 1. L’ASM dit ainsi quasiment au revoir au podium et à la Ligue des champions, quand le MHSC, désormais douzième (43 points), peut entrevoir le maintien.

Le sens unique n’aura d’ailleurs mis qu’une demi-heure à s’imposer sur le Rocher. Lancé pleine balle depuis le milieu de terrain, Arnaud Nordin s’est en effet illustré d’entrée en piquant dans l’axe, dribblant deux fois, avant d’ajuster une frappe enroulée (0-1, 28e). Dans la foulée, Elye Wahi est à son tour proche de tromper Alexander Nübel, mais son pointu astucieux n’est pas cadré (45e).

Légèrement dominateurs au retour des vestiaires et, surtout, sommés de réagir, les Monégasques n’en font rien. Au contraire, ils s’effritent. Parti en contre, Wahi fixe Chrislain Matsima avant de talonner vers Faitout Maouassa, venu ajuster son ballon d’un plat du pied gauche (0-2, 65e). Encore un but ? Oui, avec Nordin pour le boublé, entrant sereinement dans la suface côté droit, se remettant lui aussi sur son gauche afin d’enroulé petit filet (0-3, 73e). Étouffés au maximum, les Rouge et Blanc, eux, ne cadrent que quatre tentatives guères intéressantes. Le mot de la fin est alors signé de l’entrant Stephy Mavididi, trouvé (à nouveau) dans le dos de la défense et complètement seul pour croiser sa frappe (0-4, 79e).

4 : comme la place de Monaco en fin de saison finalement…voire pire.

AS Monaco (4-4-2) : Nübel – Caio Henrique (Matazo, 84e), Maripán (Matsima, 51e), Disasi, Aguilar – Golovin (Jakobs, 46e), Fofana, Camara, Edan Diop (Diatta, 46e) – Ben Yedder, Volland (Ben Seghir, 46e). Entraîneur : Philippe Clément.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Falaye Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Ferri, Leroy (Chotard, 71e) – Nordin (Guegin, 83e), Khazri (Fayad, 70e), Maouassa (Mavididi, 70e) – Wahi (Germain, 83e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

