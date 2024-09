Pour son centenaire, Monaco souffle sur Montpellier à la dernière seconde

Monaco 2-1 Montpellier

Buts : Balogun (32e) & L. Camara (90e+8) pour l’ASM // Nzingoula (16e) pour le MHSC

Expulsion : T. Coulibaly (82e) pour le MHSC

Il est arrivé tard, ce cadeau d’anniversaire.

À l’occasion de sa soirée du centenaire, Monaco a attendu la 98e minute – et un poteau rentrant de Lamine Camara – pour valider son cinquième succès de la saison (2-1), face à un Montpellier accrocheur et qui avait même ouvert le score. Les hommes d’Adi Hütter restent à égalité de points avec le leader parisien (16 unités), alors que Montpellier, 16e, pourrait très bien terminer le week-end à la dernière position.

🤩 | À la dernière minute Lamine Camara offre la victoire à Monaco ! 🚀🔥#ASMMHSC pic.twitter.com/UR0OigWdQw — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

Prêté par le RC Strasbourg, Rabby Nzingoula (18 ans) a inscrit son premier but en pro, après s’être porté vers l’avant – lui le milieu défensif – sur une contre-attaque éclair et une déviation d’Akor Adams (16e). Monaco est revenu dans le match un quart d’heure plus tard, Breel Embolo – également passeur sur le deuxième – servant Folarin Balogun dans la surface pour une finition pied gauche de l’international américain (31e).

🚀 | Rabby Nzingoula marque son premier but en pro ! ⚡️🔥#ASMMHSC pic.twitter.com/unrGkOdFxt — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

⚽ | L'égalisation de Balogun qui remet Monaco sur les rails ! 🚀🔥#ASMMHSC pic.twitter.com/XLoRH0WxfR — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

Dominateurs, les Asémistes se sont ensuite heurtés à un très beau Dimitry Bertaud, ou au poteau (65e). Et c’est après l’expulsion de Tanguy Coulibaly (82e) que la décision s’est faite. Et dire que quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, Téji Savanier a tapé l’équerre sur coup franc (85e)…

Avec un si beau maillot, c’est victoire obligatoire.

