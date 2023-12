Pronostic Monaco Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se rachète face à Montpellier

Auteur d’une excellente entame de championnat, Monaco rencontre plus de difficultés lors des dernières semaines. Le week-end dernier, le club du Rocher a notamment encaissé un lourd revers sur la pelouse de l’un de ses grands rivaux, le PSG (5-2). Ce nouveau revers confirme le coup de mou des Monégasques qui restent sur un seul succès lors des 4 dernières journées, face à Brest (2-0). Dans son stade Louis II, l’ASM est en revanche performante puisqu’elle a remporté 5 matchs sur les 6 disputés. La seule défaite concédée l’a été lors du derby contre Nice, dans un match où Balogun a manqué 2 penaltys. Ce dimanche, les hommes d’Adi Hutter auront à cœur de se racheter face à Montpellier. 3e tout de même, le club du Rocher garde un effectif de qualité avec les Minamino, Golovin, Zakaria, Fofana ou Balogun qui s’est bien rattrapé depuis ses penaltys ratés (4 buts au total).

En face, Montpellier est l’une des formations les plus irrégulières de ce début de championnat, ce qui l’empêche d’espérer plus que sa 13e place. Lors des dernières semaines, le MHSC est dans le dur avec 4 journées sans le moindre succès, avec deux nuls et deux revers face au PSG et Brest. En milieu de semaine, les Montpelliérains étaient contraints de rejouer contre Clermont suite à un geste fou d’un de ses supporters. Alors qu’il était sur le point de s’imposer lors de la première rencontre (4-2), Montpellier s’est contenté d’un nul dans ce match en retard (2-1). Ce geste a fait perdre 3 points au club héraultais (2 points sur le terrain et 1 point de pénalité), qui se retrouve désormais sous la menace des équipes relégables. L’un des points forts de cette équipe vient de son attaque avec les Adams, Savanier, ou Al Tamari. Très fort à domicile, Monaco devrait prendre le meilleur sur Montpellier qui a joué en milieu de semaine et n’a pas été convaincant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

