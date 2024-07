Marie-Antoinette Katoto : « L'importance de Wendie Renard ? Inimaginable… »

« Il y a de l’impatience. »

Pressée de débuter les Jeux olympiques avec l’équipe de France féminine, Marie-Antoinette Katoto s’est présentée en conférence de presse dans la bonne ambiance ce mercredi. Et elle en a profité pour parler de la patronne de la bande, Wendie Renard : « Elle est importante à un point que je ne pourrais pas vous dire, c’est inimaginable. C’est une leader que tu as envie de suivre, que tu écoutes. Tu as envie de te battre pour elle, tu as envie de tout faire pour elle. C’est une capitaine et une grande sœur, c’est Wendie. »

Mais la joueuse et attaquante du Paris Saint-Germain s’est également arrêtée sur elle-même, lorsque les questions l’imposaient : « Le leadership, ce n’est pas quelque chose d’inné en moi. J’essaie de le travailler jour après jour, je sais que je peux encore faire des efforts sur ça. Peut-être que ça ferait du bien au groupe ou à moi-même, j’essaie de me poser les bonnes questions et je pense que ça va venir. »

Pour le reste, le discours n’a pas beaucoup changé.

