Katoto : « On a envie de faire quelque chose de grand aux JO pour passer un cap en France »

Prête à tout pour aller chercher une médaille.

L’équipe de France féminine s’est qualifiée pour l’Euro 2025 vendredi soir en venant à bout de la Suède. Les filles d’Hervé Renard, qui joueront en Irlande mardi soir, peuvent désormais pleinement se tourner vers les Jeux olympiques. Avec l’ambition d’effacer la déception de la dernière grande compétition à domicile. « J’ai envie que la France brille. Après la Coupe du monde 2019, je pense qu’il ne faut vraiment pas qu’on se loupe, a affirmé Marie-Antoinette Katoto après la rencontre. Dans notre tête, on ne va vraiment pas se louper. On a vraiment envie de faire quelque chose de grand pour passer un cap en France. On ne ressent pas de pression, on est très tranquilles, on sait ce qu’on a à faire. On est dans notre truc, relâchées en même temps. » Pour rappel, les Bleues défieront la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande en phase de poules du tournoi.

