JO : le Mali et Israël se partagent les points

Mali 1-1 Israël

Buts : Doumbia (63e) pour le Mali // Diallo CSC (56e) pour Israël

Deux buts du Mali, zéro d’Israël…

… Et pourtant, aucune équipe n’a gagné ou perdu. Lors du deuxième match de la première journée du groupe D des Jeux olympiques, et après la défaite de l’Ukraine devant l’Irak, les deux pays qui s’affrontaient n’ont pas su se départager. Les Bleus-Blancs ont pourtant ouvert le score après la pause grâce à Hamidou Diallo, qui a maladroitement marqué contre son propre camp.

GOL DE ISRAEL 🇮🇱🩷! Gran jugada de Óscar Gloukh, que tras el rebote del arquero Diarra es empujada la pelota por su propio compañero Diallo. 🇮🇱 1-0 🇲🇱 #Israel #Mali pic.twitter.com/qbK4jnk9xV — Israel Futbol Team (@IsraelFaEsp) July 24, 2024

Une poignée de minutes plus tard, les Aigles – qui ont procédé à deux changements dès la mi-temps – ont cependant égalisé : s’envolant plus haut que tout le monde, Cheickna Doumbia a trouvé le chemin des filets de la tête. À noter qu’il s’est également passé des choses en tribunes, quelques drapeaux palestiniens et noms d’oiseaux ayant été vus ou entendus.

Pas pour rien que le dispositif de sécurité avait été renforcé.

