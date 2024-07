JO : le Paraguay et les États-Unis s’éclatent et enfilent les buts

Nouvelle-Zélande 1-4 États-Unis

Buts : Randall (78e) pour la Nouvelle-Zélande // Mihailovic (8e), Zimmerman (12e), Busio (30e) et Aaronson (58e) pour les États-Unis

Carton plein pour les États-Unis !

Lourdement battus par l’équipe de France en ouverture (3-0), les Américains se sont parfaitement repris pour leur deuxième match en disposant largement de la Nouvelle-Zélande à Marseille (1-4). Avec 17 tirs dont 4 qui ont fait mouche, ils ont surclassé leurs adversaires pour encore croire à leur qualification. Très en vue contre les Bleus, Paxten Aaronson a cette fois-ci réussi à trouver la faille pour confirmer qu’il l’un des joueurs phares de cette équipe américaine. Il faudra attendre le résultat de la France pour en savoir un peu plus sur les conséquences exactes au classement.

Rendez-vous face à la Guinée pour valider la qualification désormais !

Israël 2-4 Paraguay

Buts : Gandelman (53e) et Gloukh (80e) pour Israël // M. Fernandez (25e et 90e+6), Enciso (69e) et Balbuena (90e+3) pour le Paraguay

Les JO c’est la Premier League

Pluie de buts cet après-midi dans le tournoi olympique. Dans le groupe D, Israël et le Paraguay ont offert un sacré pestacle, plein de suspense. Mené deux fois, Israël trouvé la ressource pour égaliser deux fois, avant de concéder deux pions dans le temps additionnel. Alors que Liel Abada s’est vu refuser un but pour hors-jeu, Oscar Oscar Gloukh a marqué sur penalty en s’y prenant à deux fois. Pour le Paraguay, Marcelo Fernandez est le héros du jour avec un doublé, tandis que les joueurs phares que sont Julian Enciso et Fabián Balbuena ont fait honneur à leur statut avec un but chacun. Au classement, Israël est dernier avec un point, le Paraguay deuxième avec trois.

Il ne fallait pas partir plus tôt en essayant d’avoir une place dans le métro.

