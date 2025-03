Mondial 2026 : pas d’exploit pour la Nouvelle-Calédonie, qui garde encore espoir

À seulement une demi-heure de la Coupe du monde…

Opposée à la Nouvelle-Zélande ce dimanche en finale des qualifications de la zone Océanie pour le Mondial 2026, la Nouvelle-Calédonie n’était qu’à une petite victoire de valider un ticket historique pour la plus prestigieuse des compétitions. Si les Cagous ont su tenir la baraque un bon moment, ils ont finalement craqué après la pause (3-0). C’est à l’heure de jeu qu’ils ont cédé, en encaissant deux buts coup sur coup. D’abord celui de Michaël Boxall (61e), puis Kosta Barbarouses est venu enfoncer le clou cinq minutes plus tard (66e). Elijah Just a ensuite conclu l’affaire pour les Kiwis (80e), qui ont profité de leur avantage physique pour faire plier les hommes de Johann Sidaner.

Au micro de FIFA TV, le sélectionneur a fait part de sa fierté pour son groupe : « Il y a beaucoup de déception, mais j’ai adoré mon équipe, j’ai adoré ce qu’elle a fait. On a beaucoup aimé le fait de jouer ici dans l’antre de la Nouvelle-Zélande. Tout était réuni pour que ce soit compliqué. Le prochain match est très loin. » En effet, malgré ce revers, la Nouvelle-Calédonie n’a pas vu son rêve complètement se dissiper dans la nuit de Wellington, sur la pelouse du mythique Eden Park. Les Cagous disputeront un barrage intercontinental pour tenter de décrocher le précieux sésame.

En attendant, la Nouvelle-Zélande va retrouver les joies de la Coupe du monde, seize ans après sa dernière participation.

