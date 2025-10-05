La France déroule contre la Nouvelle-Calédonie et passe en huitièmes

Nouvelle-Calédonie 0-6 France

Buts : Leborgne (11e et 82e et 90e+3), Michal (55e et 84e) et Bernardeau (90e+1)

Un joli symbole.

Dans une rencontre loin d’être anodine, l’équipe de France U20 a dominé son homologue néo-calédonienne pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale de cette Coupe du monde de la catégorie (0-6). Ce sera en tant que meilleur troisième puisque dans la même poule, l’Afrique du sud a réalisé la surprise face aux Etats-Unis.

🇳🇨 - 🇫🇷 Très bien trouvé dans la surface, Andréa Le Borgne ouvre le score pour les Bleus ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/DcBOI4BFPk — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 5, 2025

Trouvé en pleine surface, le milieu de Côme Andréa Leborgne réussit un magnifique enchaînement pour trouver rapidement la faille et parfaitement lancer les Bleuets (0-1, 11e). Devant au score, les petits protégés de Bernard Diomède maîtrisent leur sujet. Et patientent jusqu’à la deuxième mi-temps pour donner une toute autre ampleur au score. Après une intervention défensive manquée, Moustapha Dabo trouve Lucas Michal en retrait, lequel termine en première intention (0-2, 55e).

Leborgne s’offre un triplé, Michal se contente d’un doublé

Dans une fin de partie où les Néo-calédoniens laissent de plus en plus d’espaces, le score s’envole en quelques instants. Leborgne est le premier à corser l’addition, bien trouvé par Gabin Bernardeau (0-3, 82e). Michal ensuite, histoire de porter son total à trois buts sur ce tournoi (0-4, 84e). Passeur, Bernardeau ajoute également son nom au tableau d’affichage d’un superbe coup-franc (0-5, 90e+1), avant de voir le même Leborgne s’offrir un triplé (0-6, 90e+3).

Les Bleuets devront attendre la fin de la phase de poules, prévue dans la nuit de dimanche à lundi, pour connaître leur adversaire en huitièmes de finale.

Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les États-Unis