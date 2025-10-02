Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les Etats-Unis

Dur.

Après leur entrée en lice réussie face à l’Afrique du Sud mardi dans cette Coupe du monde U20 (2-1), les Bleuets se sont lourdement inclinés face aux États-Unis ce jeudi (3-0). Malmenés durant une grande partie de la rencontre par leurs adversaires, les Tricolores, sauvés à de nombreuses reprises par leur portier Lisandru Olmeta, ont cédé une première fois à la 82ᵉ minute suite à un coup de casque de Gozo, idéalement trouvé par un centre de Breenan (82ᵉ).

Cauchemar total pour les Bleuets, en moins de dix minutes, les États-Unis plantent trois buts et font exploser la défense française. Fin de match à oublier#lequipeFOOT pic.twitter.com/YvcXzHUJ18 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 2, 2025

La débandade en fin de rencontre

Totalement abattus par ce pion, les hommes de Bernard Diomède, qui n’ont cadré que deux frappes dans la rencontre, vont craquer une seconde fois : après une perte de balle de Benama, le buteur Gozo lance Raines, qui n’a plus qu’à tromper Olmeta (89ᵉ). Enfin, Zambrano met le coup de grâce aux Bleuets, pour rendre cette victoire encore plus écrasante (90ᵉ). Prochain objectif pour les Bleuets : tenter de battre largement la Nouvelle-Calédonie dimanche pour espérer finir dans les meilleurs troisièmes et se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Un match à vite oublier.

