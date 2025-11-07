Manchester United règne sur le mois d’octobre en Premier League

Yes Sir !

Le mois dernier, Manchester United s’est remis la tête à l’endroit après un début de saison poussif caractérisé par de nombreux points laissés en route. Avec trois victoires en autant de matchs, dont une de prestige sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool (1-2), les Red Devils ont connu leur meilleure série de victoires depuis l’arrivée de Rúben Amorim, il y a un an.

L’occasion idéale pour le technicien portugais de décrocher son premier prix d’entraîneur du mois en Premier League, en devançant Mikel Arteta, Unai Emery et Andoni Iraola. Avec huit buts inscrits en trois rencontres et seulement trois encaissés, c’est la première fois qu’un coach de Manchester United remporte cette distinction depuis novembre 2023, où Erik ten Hag avait été récompensé du prix pour la 3e fois de sa carrière.

Bryan Mbeumo, reflet d’un mois parfait

Cherry on the cake ! Du côté des joueurs, c’est Bryan Mbeumo qui s’est emparé du titre de meilleur joueur du mois d’octobre du championnat. Auteur de trois pions et d’une passe décisive en octobre dernier, l’attaquant camerounais succède à Erling Haaland et s’offre le prix pour la première fois de sa carrière.

Man Utd's monthly award winners in October 🤩 🏃‍♂️ @EASPORTSFC Player = Bryan Mbeumo 👔 @BarclaysFooty Manager = Ruben Amorim pic.twitter.com/6CXzdyrQpK — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

Actuellement 8es au classement, les hommes de Rúben Amorim devront faire face samedi à Tottenham. Leurs bourreaux de la dernière finale de Ligue Europa, pour poursuivre une série de quatre matchs sans défaites.

Avec un match moins chiant que la finale, si possible.

