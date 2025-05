Tottenham vainc l’ennui et s'offre la Ligue Europa

Dans un duel (pas) au sommet entre deux des pires équipes de Premier League de la saison, c’est finalement Tottenham qui a glané la Ligue Europa au nez et à la barbe de Manchester United ce mercredi soir à San Mamés (1-0). Les Spurs remportent pour la première fois depuis 2008 un trophée, et se qualifient pour la Ligue des champions.

Tottenham 1-0 Manchester United

But : Shaw CSC (42e)

À l’issue d’une finale européenne assez terne, opposant le 17e au 16e de la Premier League, Tottenham a sauvé sa saison en soulevant sa première Coupe d’Europe depuis 1984. Bien plus organisés, les Spurs ont su museler des Red Devils en manque cruel d’inspiration.

Un vrai Shaw

La bataille d’Angleterre n’a pas mis longtemps à se lancer. Après des premières minutes électriques, Brennan Johnson est le premier à allumer la mèche en obligeant Andre Onana à réaliser une belle parade sur le côté droit avant que le tir puissant de Pape Matar Sarr ne soit contré par la défense (11e). Les Red Devils réagissent dans la foulée, et Hamad Diallo, à la suite d’un corner mal dégagé de Bruno Fernandes, se joue de la défense des Spurs avant de lâcher un missile qui passe à quelques centimètres du montant de Guglielmo Vicario (15e). Si l’on va d’un but à l’autre dans cette partie, c’est notamment à cause des défenses, tout sauf inspirées lors du premier acte. Preuve de cette fébrilité, l’un des défenseurs va directement être impliqué dans le premier but de la rencontre : sur un centre malicieux de Sarr, l’intenable Johnson se démène pour reprendre le ballon, mais c’est finalement Luke Shaw qui marque contre son camp du bras droit (1-0, 42e). La finale est définitivement lancée.

LES SPURS FRAPPENT EN PREMIER DANS CETTE FINALE ! ⚡️ C'est Luke Shaw qui marque contre son camp et Manchester United est mené à la pause 🫨#UELFinal pic.twitter.com/xxbPPLsiYN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 21, 2025

Le sauvetage incroyable de Van de Ven

Invaincu en Ligue Europa cette saison, Manchester United, en manque de créativité, se casse les dents face à une équipe de Tottenham solidement regroupée. Les hommes de Rúben Amorim, frustrés, poussent pour égaliser, mais ce sont les Londoniens qui s’offrent une nouvelle grosse opportunité : lors d’une contre-attaque éclair de plus de 80 mètres, Destiny Udogie trouve idéalement Dominic Solanke, mais ce dernier ne parvient pas à contrôler le cuir (63e).

Malgré cette frayeur, United n’abdique pas et Rasmus Højlund est tout près de profiter d’une passe manquée de Vicario pour revêtir la cape de sauveur, mais Micky van de Ven l’en empêche d’une magnifique reprise de volée défensive sur la ligne (68e). Un tournant, assurément. Amorim injecte du sang neuf et cela n’est pas loin de fonctionner avec la frappe soudaine d’Alejandro Garnacho, parfaitement repoussée par le portier adverse (74e). Ces efforts resteront vains. Tottenham, plus solide tout au long de la partie, remporte son premier trophée depuis 2008 et se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine. Pour Manchester United, il ne reste que les larmes.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Udogie (Spence, 90e), Van de Ven, Romero, Porro – Bissouma, Bentancur, Sarr (Gray, 89e) – Johnson (Danso ,79e), Solanke, Richarlison (Son, 67e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

Manchester United (3-4-3) : Onana – Mazraoui (Dalot, 85e), Shaw, Maguire, Yoro, Dorgu (Mainoo, 90e) – B.Fernandes, Casemiro – Mount (Garnacho, 71e), Diallo, Højlund (Zirkzee, 71e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Les notes de Tottenham-Manchester United