Rúben Amorim va-t-il être élu entraîneur du mois en Premier League ?

Sa meilleure victoire, c’est d’être encore là.

Samedi, Rúben Amorim fêtera ses un an en tant qu’entraîneur de Manchester United sur la pelouse de Nottingham Forest. L’occasion pour le Portugais de célébrer cette première année chaotique avec un quatrième succès de rang et de pourquoi pas figurer dans le top 4 du championnat, une prouesse qui semblait encore improbable il y a quelques mois.

Une première nomination pour le titre de manager du mois

Ce jeudi en conférence de presse, l’ancien coach du Sporting CP a dressé le bilan de ses douze premiers mois à Manchester, au moment même où les coéquipiers de Bruno Fernandes affichent leur meilleur visage : « Ce fut un long voyage […] J’ai appris que même dans mes moments de doute, je peux rester fidèle à mes convictions et c’est une bonne chose que tout le monde devrait comprendre. C’est un des plus grands honneurs de ma vie d’être ici et je souhaite y rester pendant de nombreuses années. »

Forcément, trois victoires en trois matchs chez les Red Devils, ça se récompense. Tombeur de Sunderland, de Liverpool à Anfield et de Brighton, Rúben Amorim a été nommé pour le titre de manager du mois d’octobre, une première depuis son arrivée.

Four managers guiding their sides to unbeaten months 👏 Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Month? 👀 — Premier League (@premierleague) October 30, 2025

Le Portugais aura face à lui deux habitués à cette distinction : Mikel Arteta leader du championnat avec Arsenal, Unai Emery qui s’est notamment offert Tottenham et Manchester City ce mois-ci, ainsi qu’Andoni Iraola, surprenant dauphin des Gunners avec Bournemouth.

Prochaine étape pour Amorim : les deux ans à United !

