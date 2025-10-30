S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Rúben Amorim va-t-il être élu entraîneur du mois en Premier League ?

KM
Rúben Amorim va-t-il être élu entraîneur du mois en Premier League ?

Sa meilleure victoire, c’est d’être encore là.

Samedi, Rúben Amorim fêtera ses un an en tant qu’entraîneur de Manchester United sur la pelouse de Nottingham Forest. L’occasion pour le Portugais de célébrer cette première année chaotique avec un quatrième succès de rang et de pourquoi pas figurer dans le top 4 du championnat, une prouesse qui semblait encore improbable il y a quelques mois.

Une première nomination pour le titre de manager du mois

Ce jeudi en conférence de presse, l’ancien coach du Sporting CP a dressé le bilan de ses douze premiers mois à Manchester, au moment même où les coéquipiers de Bruno Fernandes affichent leur meilleur visage : « Ce fut un long voyage […] J’ai appris que même dans mes moments de doute, je peux rester fidèle à mes convictions et c’est une bonne chose que tout le monde devrait comprendre. C’est un des plus grands honneurs de ma vie d’être ici et je souhaite y rester pendant de nombreuses années. »

Forcément, trois victoires en trois matchs chez les Red Devils, ça se récompense. Tombeur de Sunderland, de Liverpool à Anfield et de Brighton, Rúben Amorim a été nommé pour le titre de manager du mois d’octobre, une première depuis son arrivée.

Le Portugais aura face à lui deux habitués à cette distinction : Mikel Arteta leader du championnat avec Arsenal, Unai Emery qui s’est notamment offert Tottenham et Manchester City ce mois-ci, ainsi qu’Andoni Iraola, surprenant dauphin des Gunners avec Bournemouth.

Prochaine étape pour Amorim : les deux ans à United !

Paul Scholes met la télé en pause pour son fils

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!