Manchester United 4-2 Brighton

Buts : Cunha (24e), Casemiro (34e) et Mbeumo (61e et 90e +6) pour les Red Devils // Welbeck (74e) et Kostoúlas (90e +2) pour les Seagulls

Frank Ilett va devoir prendre rendez-vous chez le coiffeur. Chez Ugartif’ ?

Manchester United gagne encore ! Les Mancuniens battent Brighton et enchaînent un troisième succès consécutif en Premier League. Une première depuis février 2024. Un succès obtenu autour de la demi-heure de jeu grâce à deux brésiliens, Matheus Cunha et Casemiro. Le premier marque encore en dehors de la surface (1-0, 24e), le deuxième d’une frappe déviée (2-0, 34e). L’histoire dira si la chance a définitivement tourné pour United.

En attendant, Bryan Mbeumo a alourdi le score, après un bon pressing collectif et une balle récupérée par Luke Shaw (3-0, 61e). La double sortie d’Amad Diallo et de Casemiro, remplacés par Patrick Dorgu et Kobbie Mainoo, ont fait mal aux Rouges. Après une faute de Dorgu, Danny Welbeck a réduit l’écart sur un magnifique coup franc (3-1, 74e). Charálampos Kostoúlas a ensuite fait flipper Old Trafford sur corner (3-2, 90e +2), preuves directes que les Mancuniens ont encore du boulot. Mais l’important est ailleurs. Le but de renard de Bryan Mbeumo sécurise la victoire (4-2, 90e +6). Et voilà les Mancuniens qui intègrent le top 4 de Premier League. Ils sont à trois points d’Arsenal. On peut s’enflammer.

Oh yeah.