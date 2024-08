Brighton piège Manchester United

Brighton 2-1 Manchester United

Buts : Welbeck (32e) et João Pedro (90e+5) pour les Seagulls // Amad Diallo (60e) pour MU

MU disjoncte à nouveau.

En déplacement à l’Amex Stadium de Brighton pour la 2e journée de Premier League ce samedi après-midi, Manchester United s’est fait piéger (2-1). Sous la pluie battante du sud de l’Angleterre, les Rouges ont ainsi maîtrisé une mi-temps durant… mais ont rejoint les vestiaires avec un but de retard. La faute à une défense laxiste sur un service en retrait de Kaoru Mitoma vers Danny Welbeck, complètement oublié devant la cage et serein au moment de tacler le ballon au fond (1-0, 32e). Après la pause, si les Mancuniens ont continué à bien faire circuler le cuir, les meilleures occasions sont restées en faveur des Seagulls. Avec par exemple James Milner, lancé dans la surface par João Pedro et dont le piqué devant André Onana a été sauvé in-extremis par Diogo Dalot sur sa ligne (52e).

Dans la foulée, le coup franc de Yankuba Minteh a trouvé la tête de Welbeck, catapultée sur la barre transversale (58e). Finalement, cette vague de souffrance a été calmée par l’égalisation d’Amad Diallo : parti dans le couloir droit, l’Ivoirien est parvenu à repiquer vers l’axe sur son pied gauche avant de croiser fort et de voir sa frappe être déviée par Jan Paul van Hecke (1-1,60e). Manchester United aurait même pu prendre l’avantage avec Alejandro Garnacho, dont la reprise a malheureusement été touchée par Joshua Zirkzee juste avant d’entrer et donc annulée pour hors-jeu (façon Cristiano Ronaldo et Nani avec le Portugal contre l’Espagne, en 2010). Cette chance passée, le centre malin de l’entrant Simon Adingra a permis à João Pedro de prendre Onana à contre-pied grâce à une caboche placée dans le temps additionnel (2-1, 90e+5). Deuxième victoire en autant de rencontres pour Brighton, donc.

Les mouettes sont souvent opportunistes.

→ Résultats et classement de la Premier League

Neville attaque la famille Glazer : « Ils ont instauré la culture de la cupidité »