Pronostic Brighton Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton prend sa revanche sur Manchester United

Battu par Man U en demi-finale de FA Cup, Brighton doit maintenant se focaliser sur la fin de saison en Premier League pour tenter de devenir européen et se voir récompenser de sa très belle saison. 8es au classement, les Seagulls restent sur une incroyable victoire 6-0 obtenue ce week-end à domicile face à Wolverhampton avec un doublé de Danny Welbeck. L’ancien Gunner retrouve enfin le sourire, avec 6 buts marqués en PL cette saison, et se verrait sans doute bien améliorer ses statistiques face à son club formateur. L’excellent Mitoma (7 buts) devrait être également titulaire.

En finale donc de la FA Cup et déjà vainqueur de la League Cup, Manchester United peut lâcher du lest en championnat puisqu’il compte 7 points d’avance sur Liverpool qui a joué un match de plus (avant le match de mercredi des Reds) . Solide à domicile comme le monte sa victoire du week-end face à une équipe d’Aston Villa en forme (1-0), Man U n’a en revanche gagné qu’1 seul de ses 5 déplacements dans le temps réglementaire, et reste sur un nul concédé chez une équipe de Tottenham malade (2-2). Battu sur la séance de tirs au but de la demi-finale de FA Cup, Brighton aura sans doute très envie de prendre sa revanche devant son public pour pouvoir rêver un peu plus d’Europe.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

