Paris domine Lorient et se rapproche du titre

Lorient 1-4 Paris Saint-Germain

Buts : Bamba (74e) pour les Merlus // Dembélé (19e et 60e) et Mbappé (22e et 89e) pour le PSG

Le titre tend les bras au Paris Saint-Germain, vainqueur sans trop trembler à Lorient. Après deux démonstrations de force à Barcelone et contre l’OL, les joueurs de la capitale n’ont cette fois pas trop forcé pour prendre la mesure de Merlus bien limités, malgré une timide révolte en fin de partie. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont fait parler leur talent, et attendent désormais de connaître le résultat de Monaco pour savoir s’ils seront sacrés dès ce mercredi soir.

Le bonheur en trois minutes

Largement remanié, le onze de Luis Enrique lance sa soirée piano piano. Le ballon circule en toute tranquillité, mais les décalages sont bien rares. Et c’est même le titi exilé Ayman Kari qui manque d’un rien de faire grimper l’ambiance, mais il ne trouve pas le cadre en pleine surface (12e). Avertissement reçu pour Paris. Invisible jusqu’alors Mbappé tente sa chance de loin (17e), avant de voir Senny Mayulu récupérer un ballon haut et transmettre à Dembélé, qui célèbre son 50e match en Ligue 1 d’un but plein de classe (0-1, 19e). Trois minutes plus tard, c’est le capitaine du soir qui fait le break d’une madjer sur un centre au cordeau de Nuno Mendes (0-2, 22e). Sans trop forcer, Paris a pris la main pour se faciliter la rencontre. C’est tout juste si Gianluigi Donnarumma a lui aussi droit à son instant de gloire en sortant un magnifique arrêt pour détourner le coup de casque de Tiémoué Bakayoko sur corner (31e). Privé de buts de ses protégés depuis le 11 février dernier, le public du Moustoir devra encore patienter.

Mbappé-Dembélé, duo gagnant

Le second acte démarre sur le même rythme, jusqu’à voir les locaux couler sur un exploit de Mbappé, qui élimine le pauvre Nathaniel Adjei d’un petit pont, avant d’offrir son premier doublé parisien à Dembélé (0-3, 60e). L’affaire est entendue, les bancs se vident de part et d’autre, Randal Kolo Muani étale encore tout son manque de confiance dans la surface et Mbappé bute sur Mvogo (72e). Moment choisi par Benjamin Mendy pour délivrer une merveille de centre vers Mohamed Bamba, qui met fin à la disette de buts à domicile des siens d’une belle tête (1-3, 74e). Privé de son clean sheet, Donnarumma ne décolère pas mais reste concentré pour sortir le tir croisé de Pános Katséris (80e). Un léger coup de mou qui n’empêche par le club de la capitale d’effacer Lyon des tablettes en enchaînant un 22e match consécutif sans défaite en championnat loin du Parc, surtout quand Mbappé sort sa spéciale pour trouver le petit filet opposé et signer lui aussi un doublé (1-4, 89e). La bande de Luis Enrique peut désormais tourner son regard vers Louis II pour savoir si elle pourra fêter son douzième sacre sur le chemin du retour.

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Adjei, Laporte, Touré – Kalulu (Katséris, 79e), Bakayoko, Louza (Abergel, 68e), Yongwa (Mendy, 61e) – Kari (Bouanani, 61e), Kroupi (Bamba, 68e), Ponceau. Entraîneur : Régis Le Bris.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Zague, Škriniar, Hernandez (Mukiele, 64e), N. Mendes (E. Mbappé, 73e) – Lee (Ugarte, 62e), Ruiz, Mayulu (Soler, 62e) – Dembélé, Ramos (Kolo Muani, 62e), K. Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.