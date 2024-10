Deschamps dément un potentiel problème avec Mbappé chez les Bleus

Le double D dans son exercice préféré.

C’est un petit événement chez les Bleus, ce nouveau rassemblement se fera sans le capitaine Kylian Mbappé, blessé pour l’équipe de France, mais apte à jouer avec le Real Madrid. « Les clubs ont toujours eu ce pouvoir, ce ne sont pas les fédérations qui payent les joueurs. C’est déjà arrivé que je ne prenne pas des joueurs et qu’ils puissent jouer, ou l’inverse. Il y a une attention encore plus importante des clubs avec les joueurs qui jouent en sélection, a évacué le sélectionneur depuis Budapest. ll a joué le match du week-end en n’étant pas à 100%. Est-ce que c’est bien pour le joueur et l’équipe de France ? Je ne pense pas. »

Mbappé toujours le chouchou des Français ?

Entre son Euro raté et cette absence étonnante, Mbappé est contesté ces derniers temps en équipe de France, près de deux ans après avoir signé un triplé en finale de Coupe du monde. « Kylian est-il attaché à l’équipe de France ? Oui, a tranché Deschamps. Après, libre à vous d’avoir vos propres interprétations qui peuvent faire des débats et des polémiques. C’est comme avec le capitanat et Griezmann, tellement de choses ont été dites… Et c’est très loin de la réalité. »

Deschamps explique pourquoi il a choisi Tchouameni comme capitaine