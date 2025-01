Coupe de France (F) : exploit de Toulouse face à Fleury

La magie de la Coupe !

Promue en deuxième division cette saison, l’équipe féminine du Téfécé a réalisé un bel exploit ce dimanche en sortant Fleury 91, actuel cinquième de D1 Arkéma, au terme d’une rencontre épique (3-3, 4-2 t.a.b.) qui lui ouvre grand les portes des quarts de finale de la compétition.

Si tout avait bien commencé pour les Haut-Garronaises suite à l’ouverture précoce de Mymithye Bironien, Fleury a déroulé sur la suite de la première période et menait donc 3-1 à la pause. Pas de quoi décourager les joueuses d’Antoine Gérard qui vont recoller au score en seconde période grâce à Nivine Ali Abdallah et Tatiana Solanet puis l’emporter 4-2 lors de la séance de tirs au but sous le regard de certains joueurs de l’équipe masculine du Téf’, qui affronte Montpellier ce dimanche en Ligue 1 plus tard dans la journée (17h15).

Elles l’ont fait Nos Violettes s’imposent aux tirs au but 4-2 et éliminent le @FCF91_feminines ! Direction les quarts de finale ! Quelle perf’ de zinzin !#CoupeDeFrance pic.twitter.com/mdMirWh6Ms — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 26, 2025

