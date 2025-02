Auxerre et Toulouse partagent une deuxième mi-temps dingue

Auxerre 2-2 Toulouse

Buts : Jubal (63e) et Traoré (73e) pour l’AJA // Cresswell (68e) et Edjouma (89e) pour le Téfécé

1, 2, 3, 4, 5 matchs nuls d’affilée en Ligue 1.

Auxerre peut s’en mordre les doigts. Devant le bonnet de Guy Roux, l’AJA s’est fait reprendre par Toulouse (2-2). L’équipe de Pélissier n’a toujours pas gagné depuis fin novembre et n’a plus que six points d’avance sur les barrages. Son adversaire du soir, qu’il aurait pu rejoindre au classement, l’a rejoint deux fois dans le match. Zappons d’abord la première période, insipide. La sortie de Kjetil Haug dans les pieds de Hamed Junior Traorè a rappelé que Guillaume Restes était grippé (24e).

Pitchounard

Après que Hoever ait cadré la première frappe de l’aprem, tout s’est emballé. Jubal a catapulté un corner de Gaëtan Perrin (1-0, 63e) pour embrasser l’écusson de l’AJA et entendre l’Abbé Deschamps chanter qu’Auxerre, « c’est le Brésil ». La rengaine a d’abord donné raison aux Jaunes de Toulouse : Charlie Cresswell s’est envolé, aussi sur corner (1-1, 68e). Puis elle a souri à Traorè, le Ronaldinho de l’Yonne cette saison (on s’emballe). Lancé par ce diable de Perrin, est passé devant Suazo puis a anticipé la sortie galère de Haug, lobbé (2-1, 73e). Le scénario de la belle histoire du week-end était en place. Recalé par Carles Martínez Novell à l’intersaison, le jeune Noah Edjouma a profité du débordement de Shavy Babicka pour égaliser (2-2, 89e). Un premier but pour son premier match en Ligue 1, après une seconde période de dingue.

Joli.

Auxerre (3-4-3) : Léon, Diomandé, Jubal (cap.), Osho – Hoever (Joly, 67e), Owusu (Diousse, 82e), Massengo, Mensah – Perrin, Ayé (Sinayoko, 57e), Traoré. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Toulouse (3-4-3) : Haug – McKenzie (Sierro, 46e), Cresswell, Suazo (cap.) – Messali (Kamanzi, 77e), Canvot, Cásseres, Dønnum – Babicka, King (Magri, 39e), Aboukhlal (Edjouma, 69e). Entraîneur : Carles Martínez Novell.

