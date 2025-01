Spoiler : nous aussi.

En jambes avec le Real Madrid, avec quatre buts inscrits sur les trois dernières rencontres des Madrilènes, Kylian Mbappé est revenu sur son regain de forme en conférence de presse, avant la réception de Salzbourg ce mercredi soir en C1. S’il a expliqué ses débuts mitigé par le fait de (trop) se focaliser sur son jeu, l’attaquant de 26 ans a aussi retenu l’attention concernant la sélection.

Reprendre le fil de l’histoire

Interrogé sur l’équipe de France, qu’il n’a plus réintégrée depuis le rassemblement de début septembre, Mbappé s’est montré catégorique. Il veut revenir et faire table rase de tous les épisodes extrasportifs des derniers mois. « J’ai hâte de revenir en France et tenter la qualification en demi-finale de la Ligue des nations. Mon amour pour la sélection n’a pas changé. Arrêter de penser et jouer mon football, c’est ce que je fais actuellement bien et ça se passe bien », a-t-il appuyé en conférence de presse. Si en son absence, les Bleus restent sur un sans-faute (trois victoires, un match nul), l’apport de leur capitaine ne sera pas négligeable, dans une attaque toujours en panne d’idées.

Si l’on retrouve le même Kylian en Bleu qu’au Real, les défenseurs croates n’ont qu’à bien se tenir.

